Власти Югры обещают приложить усилия для сохранения авиакомпании Utair

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 1 марта. /ТАСС/. Власти Ханты-Мансийского автономного округа - Югры (ХМАО) сделают все от них зависящее, чтобы авиакомпания Utair продолжила свою работу, сообщила в пятницу журналистам в Ханты-Мансийске глава региона Наталья Комарова.

"Я полагаю, что мы должны сделать все, чтобы этого не произошло", - сказала Комарова, отвечая на вопрос, исключает ли она возможность, что Utair в обозримом будущем прекратит существование.

Ранее газета "Ведомости" сообщила, что Сбербанк и ВТБ по поручению правительства работают над созданием авиакомпании для региональных перевозок. Позже появилась информация о том, что она может быть создана на базе UTair. Сообщалось, что правительство Югры уведомило Минтранс РФ о готовности включиться в проект. Комарова отмечала, что решение по этому вопросу окончательно не принято.

По словам главы ХМАО, регион как один из акционеров ищет возможности для того, чтобы компания имела объемы работ. "И на этом фоне выполнила обязательства перед кредиторами. Utair - для нас вид экономической деятельности, дифференцированный по отношению к добыче нефти и газа", - сказала Комарова.

В декабре 2018 году Utair не смогла заплатить проценты в 1 млрд рублей по кредиту на 15,4 млрд рублей. В начале февраля "дочка" авиаперевозчика - "Финанс-авиа" - допустила технический дефолт по одному из выпусков облигаций на 187 млн рублей, но позже выплатила купон.

Utair - четвертая по величине авиакомпания в России после группы "Аэрофлот", S7 и "Уральских авиалиний", в 2018 году перевезла 7,9 млн пассажиров. Крупнейшие акционеры - созданная структурами "Сургутнефтегаза" компания "АК- инвест" (50,1%), Ханты-Мансийский автономный округ (38,8%) и Тюменская область (8,4%).