Глава Югры пока не приняла решение о выдвижении на следующий срок

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 1 марта. /ТАСС/. Губернатор Ханты-Мансийского автономного округа - Югры (ХМАО) Наталья Комарова еще не приняла решение о выдвижении на следующий срок на пост губернатора и пока не думает об этом, сообщила она в пятницу журналистам.

Ранее в СМИ появилась информация, что Комарова может досрочно покинуть пост губернатора ХМАО и возглавить Добровольческий гуманитарный корпус - федеральный проект, инициированный общественниками.

"По закону - да. Я лично для себя не думаю над этим в эту минуту. <...> Вот на эту минуту об этом нет смысла размышлять. На принятие решения по этому поводу потребуется меньше времени, чем почти два года", - сказала Комарова, отвечая на вопрос о вероятности выдвижения своей кандидатуры на следующий срок на пост главы региона.

По ее словам, в ходе работы на посту губернатора она старается создать систему, которая будет функционировать вне зависимости от того, кто будет возглавлять регион. "Если вы обратили внимание, я стараюсь работать - у меня такие принципы - с тем, чтобы создавать систему, которая предусматривала необходимость того хорошего, что мы вместе сделали вне зависимости от того, какой человек будет выполнять эту работу. <…> Моя позиция обоснованная, что за два года до этой границы у меня есть повод не задумываться над своим решением на этот счет, но решение будет приниматься, и в первую очередь президентом РФ", - пояснила она.

Комарова возглавляет ХМАО с 2010 года. В 2015 году избрана губернатором депутатами думы округа на второй срок на пять лет.