Глава Чебаркуля стал фигурантом дела о взяточничестве

ЧЕЛЯБИНСК, 1 марта. /ТАСС/. Управление Следственного комитета России по Челябинской области возбудило уголовное дело в отношении главы Чебаркуля Сергея Ковригина. Чиновника подозревают в том, что он получил взятку от представителя коммерческой организации за передачу объектов муниципальной собственности, сообщили журналистам в пятницу в пресс-службе управления.

Ранее со ссылкой на источник ТАСС сообщал, что Ковригин задержан на рабочем месте.

"Возбуждено уголовное дело в отношении главы Чебаркульского городского округа Сергея Ковригина. По данным следствия, в 2016 году подозреваемый получил взятку в виде услуг неимущественного характера на сумму более 50 тыс. рублей от представителя коммерческой организации за передачу объектов муниципальной собственности", - говорится в сообщении.

В пресс-службе уточнили, что в настоящее время идут следственные действия. Решается вопрос об избрании меры пресечения и предъявлении обвинения. Оперативное сопровождение уголовного дела осуществляется сотрудниками ГУ МВД России по Челябинской области.

Сергей Ковригин родился 14 мая 1978 года в Чебаркуле. В 2009 окончил ЮУрГУ по специальности "юрист". С августа 2010 года работал начальником управления социальной защиты населения Чебаркуля, через четыре года начал исполнять обязанности заместителя главы города по коммунальному хозяйству. В должность мэра Чебаркуля вступил 7 декабря 2015 года.

В пресс-службе администрации Чебаркуля ТАСС сообщили, что Ковригин планирует выйти на работу в понедельник. Сейчас он находится в городе. "Информации о каком-либо деле к нам не поступало", - сказали в администрации.

Чебаркуль - административный центр Чебаркульского района. Население составляет порядка 40 тысяч человек.

В новость были внесены изменения (12:44 мск) - добавлен комментарий пресс-службы администрации Чебаркуля в шестом абзаце