Суд на Урале приговорил к трем годам заключения организатора финансовой пирамиды

ЕКАТЕРИНБУРГ, 1 марта. /ТАСС/. Октябрьский районный суд Екатеринбурга приговорил к трем годам лишения свободы одного из организаторов финансовой пирамиды. Общая сумма нанесенного ущерба составила 47,9 млн рублей. Об этом сообщается в пятницу в пресс-релизе, распространенном прокуратурой Свердловской области.

"В Екатеринбурге вынесен приговор одному из организаторов финансовой пирамиды за мошенничество на 47,9 млн рублей. В суде установлено, что с марта 2012 года по ноябрь 2013 года он, действуя в составе группы лиц, совершил хищение денежных средств путем обмана кредитных организаций. Октябрьский районный суд Екатеринбурга назначил ему три года лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима", - говорится в сообщении.

В тексте указано, что организаторы пирамиды просили людей по фиктивным документам взять деньги в банках и принести им. Средства "планировалось" вложить в сверхприбыльные проекты, от чего они будут иметь большую выгоду. В итоге ущерб был нанесен 19 кредитным организациям. В январе 2019 года второго организатора суд приговорил к шести годам лишения свободы.

Как отметил ТАСС руководитель пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых, выявили и задержали злоумышленников сотрудники оперативных подразделении регионального полицейского главка, дело расследовали следователи ГСУ ГУ МВД по Свердловской области.