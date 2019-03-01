Зиничев наградил начальника челябинского ГУ МЧС за ликвидацию обрушения в Магнитогорске

МОСКВА, 1 марта. /ТАСС/. Глава МЧС России Евгений Зиничев наградил начальника Главного управления МЧС по Челябинской области за ликвидацию последствий обрушения части жилого дома в Магнитогорске. Об этом сообщает МЧС России. Награду вручил и. о. замглавы министерства Виктор Яцуценко.

"За высокий профессионализм и ответственность, проявленные при ликвидации последствий обрушения жилого дома в Магнитогорске генерал-майор внутренней службы Юрий Николаевич Буренко, начальник Главного управления МЧС России по Челябинской области награжден знаком отличия МЧС России - крестом "За доблесть", - говорится в сообщении МЧС. По словам Яцуценко, это высшая ведомственная награда МЧС России.

Ранее Зиничев наградил крестом "За доблесть" начальника Управления первоочередных аварийно-спасательных работ в зоне ЧС центра "Лидер" Петра Гриценко, который спас из-под завалов частично рухнувшего в Магнитогорске дома 11-месячного Ваню Фокина.

Взрыв, предположительно, бытового газа, привел к обрушению седьмого подъезда десятиэтажного жилого дома в Магнитогорске 31 декабря прошлого года. Поисково-спасательная операция круглые сутки велась четыре дня. 3 января МЧС объявило о ее завершении. С использованием специальной высотной техники из полуразрушенных квартир 7 подъезда многоэтажки в первые часы после трагедии были спасены 18 человек, еще 6 человек, том числе двоих детей сотрудники МЧС спасли в ходе дальнейшей операции уже непосредственно при разборе завала.

В результате обрушения погибли 39 человек, в их числе шесть детей.