Средняя зарплата учителей в Югре в 2019 г. увеличится почти до 70 тыс. рублей

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 1 марта. /ТАСС/. Правительство Ханты-Мансийского автономного округа - Югры в пятницу приняло решение увеличить заработную плату сотрудников образовательных учреждений. Ее средний размер увеличится примерно на 2,5 тыс. рублей - до 69,4 тыс. рублей, сообщает окружной департамент общественных и внешних связей.

"Средняя заработная плата учителей школ по итогам 2018 года - 66 тысяч 900 рублей. По итогам 2019 года мы будем выходить на цифры 69 тысяч 400 рублей", - приводятся в сообщении слова директора департамента образования и молодежной политики Югры Алексея Дренина.

Отмечается, что данное решение связано с повышением минимального размера оплаты труда и с индексацией заработной платы сотрудников образовательных организаций на 4%.

По данным региональных властей, Югра в настоящее время входит в пятерку субъектов РФ по уровню средней зарплаты педагогических работников.