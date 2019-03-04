В Курганской области задержали двух нарушителей государственной границы

ТАСС, 4 марта. Пограничники задержали двух иностранцев за незаконное пересечение государственной границы России с Казахстаном в Звериноголовском районе Курганской области. Об этом говорится в сообщении, распространенном в понедельник пресс-службой Пограничного управления ФСБ России по Курганской и Тюменской областям.

"Пограничный наряд при осмотре участка местности вблизи российско-казахстанской границы обнаружил две дорожки следов, ведущих из Казахстана в Россию. В результате проведения комплекса войсковых, режимных и оперативно-разыскных мероприятий два нарушителя границы были задержаны. У одного из злоумышленников отсутствовали действительные документы, дающие право пересечения государственной границы РФ, он намеревался остаться в России на постоянное местожительство", - говорится в сообщении.

В пресс-службе уточнили, что второй нарушитель, у которого были действительные документы, удостоверяющие личность, незаконно пересек границу "за компанию" и планировал вернуться обратно в Казахстан. "Нарушители дали признательные показания о незаконном пересечении границы с территории Казахстана на территорию России в обход пункта пропуска "Звериноголовское". В их действиях усматриваются признаки состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 322 УК РФ ("Незаконное пересечение государственной границы Российской Федерации")", - добавили в пресс-службе.