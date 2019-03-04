Выставочный центр "Эрмитаж-Урал" откроют в Екатеринбурге в конце 2020 года

"Окончание строительных работ можно спланировать на весну-лето. Но сам пуск здания, перенос фондов - эти мероприятия [запланированы] на конец 2020 года, когда можно говорить о том, что мы запустим эти здания для посетителей", - сказал он.

ЕКАТЕРИНБУРГ, 4 марта. /ТАСС/. Культурно-просветительский центр "Эрмитаж-Урал", на площадке которого будут представлены экспонаты крупнейшего петербургского музея, откроется в Екатеринбурге в конце 2020 года. Об этом сообщил в понедельник ТАСС директор Екатеринбургского музея изобразительных искусств (ЕМИИ) Никита Корытин.

Корытин рассказал, что в центре будут располагаться две постоянные и одна временная экспозиции из Эрмитажа. "На первом этаже в выставочном зале на площади около 300 кв. метров будут экспонироваться предметы из Государственного Эрмитажа - у нас есть план на две выставки в год. На втором этаже будет постоянная экспозиция западноевропейского искусства. На третьем этаже - мемориальная экспозиция об истории эвакуации и нахождении коллекции Эрмитажа в Екатеринбурге с 1941 по 1945 года", - пояснил директор.

Планируется, что "Эрмитаж-Урал" будет размещен в двух зданиях в центре города: в доме 11 на улице Вайнера будут проходить экспозиции, в доме 16 на этой же улице разместятся фондохранилище, реставрационные мастерские, классы для проведения лекций и встреч. Ранее сообщалось, что строительством центра, который станет структурным подразделением ЕМИИ, займется холдинг "Атомстройкомплекс". По данным, опубликованным на портале госзакупок, строительство планируется закончить не позднее 30 апреля 2020 года. Цена контракта составила 217, 2 млн рублей.

В июле 1941 года более 1 млн экспонатов были эвакуированы из Государственного Эрмитажа Свердловск (Екатеринбург). Работы хранились в здании Свердловской картинной галереи в период Великой Отечественной войны. В октябре 1945 года ценности были возвращены в Эрмитаж. А в 1947 году более 200 спасенных предметов были подарены городу в благодарность за сохранение коллекции.