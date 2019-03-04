Мэр Кургана досрочно сложил полномочия

ТАСС, 4 марта. Глава города Кургана Сергей Руденко досрочно сложил полномочия на внеочередном заседании городской думы. До вступления в должность нового мэра исполняющим полномочия назначен зампредседателя гордумы Игорь Прозоров, сообщили в понедельник журналистам в пресс-службе городской администрации.

"Сегодня, 4 марта 2019 года, состоялось внеочередное заседание Курганской городской думы, на котором было рассмотрено заявление главы города Кургана Сергея Руденко о досрочном прекращении полномочий главы города Кургана и депутата Курганской городской думы VI созыва по одномандатному избирательному округу № 23 в связи с отставкой по собственному желанию. В соответствии с ч. 7 ст. 36 №131-ФЗ "Об общих принципах местного самоуправления" и ч. 3 ст. 32 устава города Кургана временно исполняющим полномочия главы города Кургана до вступления в должность вновь избранного главы города Кургана назначен заместитель председателя Курганской городской думы Игорь Прозоров", - говорится в сообщении.

Сергей Руденко родился 4 ноября 1970 года в городе Кургане. Избран главой Кургана 24 сентября 2014 года.