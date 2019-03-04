Единственный в России фестиваль музыкальных фильмов отметит 10-летие на Урале в 2019 году

ЕКАТЕРИНБУРГ, 4 марта. /ТАСС/. Единственный в России фестиваль музыкальных фильмов отпразднует десятилетие в 2019 году. Фестиваль пройдет с 3 по 27 июля в Екатеринбурге, соответствующее постановление в понедельник подписал глава города Александр Высокинский.

"Масштабное ежегодное мероприятие, которое уже полюбилось не только творческим горожанам, но и гостям нашего города, будет проходить с 3 по 27 июля 2019 года ежедневно", - сказали журналистам в пресс-службе администрации города.

Фестиваль музыкальных фильмов проводится при поддержке консульства Австрии в Екатеринбурге, участии Уральского федерального университета и Уральской горно-металлургической компании. Ежегодно посмотреть музыкальные фильмы приходят около 50 тыс. человек. Фестиваль создан по аналогии с Австрийским фестивалем, который проходит с 1991 года.