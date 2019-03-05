Строительная компания на Ямале погасила 44 млн руб. долга по зарплате

ТАСС, 5 марта. Строительная компания "Ямалстрой" (Новый Уренгой, Ямало-Ненецкий автономный округ) выплатила более 44 млн рублей долга по заработной плате из изначальной суммы в 200 млн рублей. Задолженность образовалась в 2017 году, сообщается во вторник на сайте прокуратуры Ямала.

"На предприятии в 2017 году образовалась задолженность перед 484 работниками на сумму 192,2 млн рублей. В сентябре того же года Арбитражным судом ЯНАО ООО "Ямалстрой" признано банкротом, в отношении него введена процедура конкурсного производства. <…> В феврале 2019 года за счет поступивших денежных средств от реализованного имущества организации полностью погашен остаток задолженности по заработной плате в размере более 44 млн рублей", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, дебиторская задолженность компании составляла 200 млн рублей.

С 2017 года прокуратура внесла директору организации три представления, что позволило разработать график погашения долгов. Также "Ямалстрой" и руководитель компании привлечены к административной ответственности по статье о невыплате в установленный срок заработной платы.

До банкротства "Ямалстрой" занималось строительством жилых и нежилых зданий.