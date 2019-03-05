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Директор школы в Тюменской области получила условный срок за смерть ученика

В сентябре 2017 года восьмилетний мальчик погиб в результате провала грунта на территории школы
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© Сергей Мальгавко/ТАСС

ТАСС, 5 марта. Викуловский районный суд Тюменской области приговорил к 1,5 года лишения свободы условно директора школы за халатность, в результате которой погиб ученик. Об этом говорится во вторник в сообщении, распространенном пресс-службой суда.

В сентябре 2017 года на территории школы провалился грунт, погиб восьмилетний мальчик.

"Викуловский районный суд вынес приговор директору школы. Она признана виновной в халатности, повлекшей смерть ученика. Районный суд оценил все обстоятельства дела, учел смягчающие и отягчающие обстоятельства и приговорил директора к одному году и шести месяцам лишения свободы условно с испытательным сроком на два года", - говорится в сообщении.

По приговору суда, осужденная также в течение двух лет не может занимать руководящие должности в сфере образования.

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