Прокуратура потребовала от мэра Челябинска ликвидировать стихийные свалки снега

ЧЕЛЯБИНСК, 5 марта. /ТАСС/. Челябинская природоохранная прокуратура потребовала от главы Челябинска проконтролировать ликвидацию стихийных снежных свалок, которые появились в результате уборки улиц. Об этом во вторник сообщили журналистам в пресс-службе региональной прокуратуры.

Ранее сообщалось, что в конце февраля глава региона Борис Дубровский на совещании с главами районов Челябинска назвал катастрофической ситуацию с уборкой снега во дворах и на улицах областного центра и потребовал от городских властей навести порядок в этой сфере. Губернатор поручил администрации города спрашивать с подрядчика выполнение условий контракта, и, если дороги не почищены должным образом, то не подписывать с ним акт приемки работ.

"Нормативными актами администрации <…> не определены места складирования снежных масс, вывозимых с улично-дорожной сети Челябинска. Снежные массы вывозятся в нарушение требований экологической безопасности и складируются на территории стихийных снегосвалок. Челябинским природоохранным прокурором главе Челябинска внесено представление об устранении нарушений природоохранного законодательства и привлечении виновных должностных лиц к установленной законом ответственности", - говорится сообщении.

В пресс-службе уточнили, что стихийные свалки снега создают угрозу загрязнения окружающей среды. "На территории снегосвалок накапливаются иные отходы производства и потребления, что влечет нарушение прав граждан на благоприятную окружающую среду", - добавили в пресс-службе.