Премьера итальянского фильма состоится на Урале в рамках фестиваля RIFF

ЕКАТЕРИНБУРГ, 5 марта. /ТАСС/. Первый показ итальянского фильма "Сделано в Италии" состоится на площадке кинотеатра "Салют" в Екатеринбурге в рамках V Российско-итальянского кинофестиваля RIFF (Russia-Italia Film Festival). Об этом во вторник сообщил директор кинотеатра Федор Кириллов на пресс-конференции в Уральском региональном информационном центре ТАСС.

RIFF является самым масштабным италоязычным кинофестивалем России: он проходит более чем в 30 российских городах.

"Нам приятно, что этот фильм стал премьерным в нашем городе, поскольку фильм - об обычной жизни. Чем отличается итальянское кино, скажем, от современного американского успешного кино? Тем, что оно пошло по своему особенному пути, и несмотря на такую жесткую конкуренцию, сохраняет человечность, духовность, в нем никогда не смеются над чужими страданиями", - сказал он.

Кириллов пояснил, что представленная кинолента повествует о человеческих отношениях - о любви, дружбе, предательстве. "Фильм на простом и понятном языке, он может объединить аудиторию зрителей, которые привыкли и к блокбастеру, и, например, к артхаусу", - пояснил директор.

В этом году кинофестиваль пройдет в новом формате - 12 премьер и 12 встреч со звездными гостями из Италии в течение года. Каждый премьерный показ в рамках RIFF будет сопровождаться встречами с режиссерами, актерами, продюсерами, а также лекциями и мастер-классами, посвященными новому и классическому кино Италии, итальянской философии жизни и итальянскому языку. "Я очень рад новому формату фестиваля, потому что мне всегда обидно, когда фильм прошел в прокате 10 дней, и больше его не увидеть. А то, что фильмы будут в регулярном прокате - не только на премьере, но и в течение месяца их можно будет посмотреть - это очень ценно", - пояснил кинообозреватель Андрей Кулик.

Открытие юбилейного фестиваля состоялось 14 ноября 2018 года в Москве, проект продлится почти год до 31 октября 2019 года. Кинофестиваль организован с целью укрепления культурных связей между двумя странами и продвижения современного итальянского кинематографа в России.