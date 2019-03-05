В отношении экс-главы района в Югре возбуждено новое уголовное дело

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 5 марта. /ТАСС/. Следователи возбудили новое уголовное дело в отношении бывшего главы Советского района Ханты-Мансийского автономного округа - Югры Сергея Удинцева, подозреваемого в превышении полномочий. Ущерб бюджету района от его действий составил более 9 млн рублей, сообщается на сайте регионального следственного управления СК РФ во вторник.

"В отношении бывшего главы Советского района возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 286 УК РФ ("Превышение должностных полномочий, совершенное главой местного самоуправления"). По данным следствия, в 2012 году Удинцев потребовал от начальника управления архитектуры и капитального строительства администрации района подписать акт приема работ по строительству сетей телефонизации, которые фактически не выполнялись. После этого свыше 9 млн рублей <…> были перечислены на счет одного из акционерных обществ, в результате чего бюджету Советского района причинен ущерб на указанную сумму", - говорится в сообщении.

В настоящее время в отношении Удинцева расследуется еще три уголовных дела о превышении должностных полномочий, которые объединены в одно производство. По двум из них он подозревается в аналогичных преступлениях, совершенных в 2015 году, в результате чего ООО "Отделстрой" понесло убытки на более 70 млн рублей.

В начале 2018 года следователи задержали Удинцева, подозреваемого по статье УК РФ "Хищение чужого имущества, вверенного виновному". По данным следствия, с декабря 2013 по январь 2014 года подозреваемый перечислил свыше 21 млн рублей на расчетный счет Фонда "Жилище", учредителем которого является администрация района. После угрозами потребовал от исполнительного директора фонда перевести их на расчетный счет ООО "Отделстрой", откуда деньги были перечислены на счет аффилированной компании. Таким образом, бюджету района причинен ущерб на сумму свыше 21 млн рублей.

Экс-главе района избрана мера пресечения в виде залога.