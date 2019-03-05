Тринадцать жителей Свердловской области примут участие в финале "Лидеров России"

ЕКАТЕРИНБУРГ, 5 марта. /ТАСС/. Тринадцать управленцев из Свердловской области будут участвовать в финале конкурса "Лидеры России", сообщили журналистам во вторник в департаменте информационной политики региона.

"В финале конкурса управленцев "Лидеры России" Свердловскую область представят 13 человек. Это практически вдвое больше, чем в прошлом году. Изначально по итогам регионального полуфинала в финал прошли 11 свердловчан, однако по итогам заседания Наблюдательного совета конкурса было принято решение о том, что за победу на заключительном этапе будут бороться еще двое свердловчан", - говорится в сообщении.

В нем отмечается, что двое участников вышли в финал по итогам выполнения задания "Сердце лидера", в рамках которого было необходимо реализовать свой социальный проект. Всего в финале конкурса "Лидеры России" примут участие 300 человек.

Конкурс "Лидеры России" - флагманский проект платформы "Россия - страна возможностей", который призван создать работающие социальные лифты для активных граждан. Первый конкурс стартовал в октябре 2017 года и завершился в феврале 2018 года. Из почти 200 тыс. человек, подавших заявки на участие, были определены 103 победителя. Более 80 участников первого конкурса получили назначения, в том числе двое стали губернаторами, а четверо - заместителями федеральных министров.

Второй конкурс начался 10 октября 2018 года, для участия в проекте зарегистрировались более 227 тыс. человек. Более 91 тыс. человек получили возможность принять участие в заочном этапе. В полуфиналы вышло около 3,3 тыс. человек.

Платформа "Россия - страна возможностей" была запущена на Всемирном фестивале молодежи и студентов в Сочи в октябре 2017 года по инициативе президента РФ Владимира Путина. Она объединяет различные образовательные, кадровые и социальные проекты, способствующие самореализации граждан и продвижению общественных инициатив. АНО "Россия - страна возможностей" создана указом главы государства в мае 2018 года для развития одноименной платформы.