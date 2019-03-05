Музейная академия для сотрудников учреждений культуры откроется в Екатеринбурге

ЕКАТЕРИНБУРГ, 5 марта. /ТАСС/. Музейная академия, созданная директорами учреждений культуры Екатеринбурга для повышения привлекательности музейной сферы города, откроется 11 марта. На первом заседании будут обсуждаться проблемы охраны выставочных пространств, сообщили во вторник журналистам в пресс-службе Екатеринбургского музея изобразительных искусств.

"В Екатеринбурге при поддержке управления культуры начнет свою работу Музейная академия. Ее организаторами выступают директор Екатеринбургского музея изобразительных искусств Никита Корытин, директор Музея Бориса Ельцина Дина Сорокина и директор Музея истории Екатеринбурга Сергей Каменский. На первой встрече обсудят проблемы охраны и безопасности в выставочных пространствах в свете резонансных событий, произошедших в музейной сфере за последнее время, а также определят темы будущих дискуссий", - сказали в пресс-службе.

В музее пояснили, что академия создана для повышения привлекательности музеев города и качества услуг. "Ее задачей станет осуществление образовательной программы для расширения профессиональных знаний и навыков сотрудников музейной сферы", - отметили в пресс-службе.

По данным музея, лекции, тренинги и мастер-классы будут проходить один раз в месяц, на них будут приглашать отечественных и зарубежных специалистов.

Инцидент с кражей картины Куинджи

В январе из Третьяковской галереи украли картину Архипа Куинджи "Ай-Петри. Крым", которую удалось вернуть на следующий день усилиями сотрудников правоохранительных органов. Министерство культуры России потребовало от руководства музея до 12 ноября 2019 года принять комплекс мер в части обеспечения сохранности музейных коллекций и безопасности музея.