Свердловские профсоюзы помогут в формировании наставничества на предприятиях региона

ЕКАТЕРИНБУРГ, 5 марта. /ТАСС/. Профсоюзы Свердловской области помогут работодателям и властям в поиске и поддержке наставников на промышленных предприятиях и бюджетных организациях региона. Ожидается, что эта мера положительно скажется на росте производительности труда и поможет реализации соответствующего нацпроекта, сообщил во вторник ТАСС председатель федерации профсоюзов региона Андрей Ветлужских.

"Для нас важно повышение производительности труда. По нашим оценкам, около 50 тыс. наставников должно быть в Свердловской области только на производстве, и от 50 тыс. до 100 тыс. наставников в бюджетной сфере. Мы ставим себе задачу помогать работодателям подбирать наставников из числа опытных руководителей, прорабатывать с работодателями систему поощрения этих наставников, чтобы они помогали молодым сотрудникам адаптироваться на работе", - сказал он.

Ветлужских добавил, что наставниками могут становиться люди предпенсионного возраста, которые уже работают на предприятиях. "Если человеку в предпенсионном возрасте тяжело работать восемь часов на станке или около печи, то тогда он может стать наставником и получать деньги за наставничество, передавать опыт. Или четыре часа стоять у станка и четыре часа быть наставником", - пояснил он, отметив, что профсоюзы планируют обратиться к властям региона с предложением закрепить такую возможность на законодательном уровне.

Нацпроект "Повышение производительности труда и поддержка занятости" является дальнейшим развитием одноименного приоритетного проекта, который реализовывался с 2017 года. Планируется, что он затронет 10 тыс. предприятий в 85 регионах, а его мерами поддержки воспользуются более 4,8 тыс. предприятия.

Нацпроект нацелен на стимулирование предприятий к повышению производительности труда, снятие лишних административно-регуляторных барьеров и развитие экспортного потенциала. Для выполнения этих задач будут проводиться обучение и стажировка управленческих кадров (всего планируется обучить почти 200 тыс. человек), а также создана система грантовой поддержки, модернизированы службы занятости.