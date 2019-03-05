В Нижневартовске сдали первый арендный дом для приглашенных в город врачей

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 5 марта. /ТАСС/. Власти Нижневартовска (Ханты-Мансийский автономный округ - Югра) во вторник начали заселять приглашенных в город врачей в первый построенный в городе арендный дом, сообщается на сайте администрации муниципалитета.

Возведение арендного дома началось в июне 2018 года. Начать заселение изначально планировалось летом 2019 года, в январе текущего года мэр Нижневартовска Василий Тихонов распорядился ускорить процесс строительства для скорейшего решения вопроса дефицита узких врачей. Один из двух подъездов здания в настоящее время готов к новоселью. 5 марта ключи от квартир получили первые пять семей после подписания администрацией муниципалитета и АО "Ипотечное агентство Югры" соглашения о вводе объекта.

"Это наш первый опыт строительства доходного дома в городе. Мы договорились об этом меньше чем год назад. Благодаря совместной работе администрации города и застройщика через девять месяцев мы уже подписываем соглашение", - цитируют в пресс-службе слова генерального директор "Ипотечного агентства Югры" Евгения Чепеля.

Глава Нижневартовска отметил, что возведение арендных домов необходимо продолжить. По его словам, для этого планируется использовать недостроенные объекты. "Проект можно реализовать на имеющихся объектах незавершенного строительства - такие дома у нас тоже есть. Ведем переговоры о том, чтобы использовать одну из так называемых недостроенных "коробок" дома под доходный дом, проведя необходимую реконструкцию", - приводятся в сообщении слова Тихонова.

По информации властей региона, двухподъездный дом на 178 квартир общей площадью более 6 тыс. кв. м расположен в пешей доступности от строящейся Нижневартовской центральной больницы на 1,1 тыс. коек. Предполагается, что в ней будут работать приглашенные в город медицинские работники. Каждая квартира укомплектована кухонным гарнитуром, вытяжкой, холодильником и другой бытовой техникой. Ремонт выполнен с так называемой чистовой отделкой с возможностью индивидуального дизайна (обои под покраску).

Предполагается, что стоимость жилья в этом доме будет ниже рыночной. В перспективе квартиры будут предоставляться и другим специалистам бюджетной сферы.