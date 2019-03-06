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Глава Ленинского района Магнитогорска задержан по делу о превышении полномочий

Иван Крылов возглавляет район с октября 2013 года

ЧЕЛЯБИНСК, 6 марта. /ТАСС/. Сотрудники правоохранительных органов в Магнитогорске задержали главу администрации Ленинского района Ивана Крылова. Он проходит подозреваемым по уголовному делу о превышении должностных полномочий, сообщил ТАСС источник в силовом ведомстве.

"В Магнитогорске возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 286 ("Превышение должностных полномочий") УК РФ. В качестве подозреваемого задержан глава Ленинского района Магнитогорска Иван Крылов", - сказал собеседник агентства.

В администрации Магнитогорска ТАСС сообщили, что функции главы района на время отсутствия Крылова исполняет Елена Скарлыгина.

Крылов закончил Магнитогорский горно-металлургический институт им. Г. И. Носова, получив квалификацию "инженер-механик". В органах местного самоуправления начал работать с 1996 года. С октября 2013 года - глава администрации Ленинского района.

Магнитогорск - второй по величине город в Челябинской области, в котором расположен Магнитогорский металлургический комбинат. Население - порядка 416 тыс.

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