Более 220 волонтеров помогут жителям Югры с подключением цифрового ТВ

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 6 марта. /ТАСС/. Более 220 волонтеров будут помогать жителям Ханты-Мансийского автономного округа - Югры подключить оборудование для перехода на цифровое телевещание во всех муниципалитетах региона. Об этом во вторник сообщили ТАСС в департаменте информационных технологий и цифрового развития Югры.

"На данный момент в проекте по переходу на цифровое телевещание задействованы 224 волонтера во всех 22 муниципальных образований автономного округа", - сказал собеседник агентства. Югра перейдет на цифровое телевещание 3 июня. По его словам, волонтеры будут помогать настраивать приставки и антенны, а также разъяснять жителям технические моменты, возникающие при подключении оборудования.

Получить дополнительную информацию по переходу на цифровое телевещание граждане смогут в Центре консультационной поддержки в Ханты-Мансийске и по номеру 8(3467) 360-081. Также на портале "Открытый регион - Югра" создан раздел "Цифровое телевизионное вещание", где публикуются справочные материалы и новости, посвященные данному процессу.

Россия в 2019 году полностью перейдет от аналогового к цифровому телевещанию. Переход будет поэтапным: он начался в феврале и займет полгода. С запуском сети цифрового вещания граждане РФ бесплатно получат набор из 20 телеканалов высокого качества, сопоставимый с тем, что раньше предлагалось только в платных пакетах. Для приема цифрового эфирного ТВ нужны дециметровая антенна и телевизор с тюнером DVB-T2, если телевизор старше 2014 года выпуска, то потребуется также цифровая приставка.