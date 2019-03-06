Уголовное дело возбуждено по факту мошенничества при банкротстве компании на Урале

ЕКАТЕРИНБУРГ, 6 марта. /ТАСС/. Уголовное дело возбуждено по факту мошенничества при банкротстве "Уральской независимой теплоэлектросетевой компании" ("Унтэск") в Свердловской области. В деле пока нет фигурантов, говорится в среду в сообщении, распространенном пресс-службой прокуратуры региона.

Ранее сообщалось, что управление Федеральной службы судебных приставов (УФССП) по Свердловской области арестовало ценные бумаги на более чем 30 млн рублей бизнесмена Малика Гайсина и его партнеров, которые ранее контролировали "Унтэск". Банкротство компании началось более пяти лет назад.

"По материалам прокуратуры органами полиции возбуждено уголовное дело cтатье УК РФ "Мошенничество в особо крупном размере". Денежные средства в общей сумме свыше 3 млн рублей могли быть направлены на удовлетворение требований кредиторов, находящихся в реестровой очереди. Уголовное дело в настоящее время бесфигурантное, возбуждено по факту совершения противоправного действия", - отмечается в сообщении.

В тексте указано, что конкурсный управляющий трудоустроил на предприятие 25 человек на должности сторожей, которые не работали на предприятии. При этом компания производственной деятельности не ведет, все недвижимое имущество не требует дополнительной охраны. Кроме того, управляющий по результатам предыдущей проверки оштрафован на 40 тыс. рублей из-за нарушений очередности выплат кредиторам.