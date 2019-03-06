Предприятия на Ямале должны сотрудникам более 275 млн рублей по заработной плате

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 6 марта. /ТАСС/. Долг 65 предприятий в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО) по заработной плате превышает 275 млн рублей перед 6,5 тыс. сотрудников. С начала 2019 года задолженность по зарплате перед работниками погашена на 76,8 млн рублей, сообщается на сайте регионального правительства.

В Салехарде состоялось заседание комиссии по повышению устойчивости экономики региона.

"В реестре числится 65 должников, в том числе 5 индивидуальных предпринимателей. Их общая задолженность составляет более 275 млн рублей. Это деньги, которые ждут более 6,5 тыс. специалистов", - говорится в сообщении.

С начала 2019 года в автономном округе задолженность по зарплате перед работниками погашена на 76,8 млн рублей. Среди погасивших долги на общую сумму 26,3 млн рублей -"Заполярпромгражданстрой", "Северстройавто" и "ТеплоЭнергоСервис".

В свою очередь, "Ямал Альянс" планирует на этой неделе выплатить 11 млн рублей долга двум десяткам работников "Полярно-Уральскому горно-геологическому предприятию", уточняется в сообщении.