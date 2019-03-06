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Тюменская область увеличила товарооборот с Австрией в 2018 году в шесть раз

По данным правительства региона, рост произошел за счет экспорта древесины и изделий из нее

ЕКАТЕРИНБУРГ, 6 марта. /ТАСС/. Тюменская область увеличила внешнеторговый товарооборот с Австрией более чем в шесть раз за счет древесины и товаров из нее. Как сообщает в среду пресс-служба правительства региона, он составил порядка $11 млн.

"Внешнеторговый товарооборот по итогам 2018 года вырос почти в шесть раз по сравнению с 2017 годом и составил чуть более $11 млн. Преобладающие товарные группы в структуре экспорта тюменских товаров - это древесина и изделия из нее", - говорится в сообщении со ссылкой на главу Тюменской области Александра Моора, который встретился в Тюмени с послом Австрии в РФ Йоханнесом Айгнером.

Из Австрии в регион импортируется оборудование, комплектующие, механические устройства, электрические машины, а также различные товары из пластмасс.

По словам Моора, пока область имеет сравнительно небольшой товарооборот с Австрией, но есть хорошие перспективы для расширения сотрудничества в сфере медицинского и делового туризма.

Теги
АвстрияРоссияТюменская областьМоор, Александр Викторович
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