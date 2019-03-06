Храмы Екатеринбурга изменят время богослужений из-за Великого поста

ЕКАТЕРИНБУРГ, 6 марта. /ТАСС/. Церкви Екатеринбурга в Великий пост будут начинать богослужения позже, сообщил в среду старший священник Храма-на-Крови Максим Миняйло.

"По опыту прошлого года могу сказать, что во время Великого поста храмы переполнены. Люди спешат с работы, чтобы успеть на службу. Поэтому в городских храмах переносим время начала богослужения на более позднее. Например, не в 17, а в 18 часов", - сказал Миняйло на встрече с журналистам в Уральском региональном информационном центре ТАСС.

По словам протоиерея, число прихожан в храмах Екатеринбурга в пост возрастает более чем вдвое, а пик приходится на Страстную неделю. "Во время Великого поста в храмы Екатеринбурга и Свердловской области приходят десятки тысяч человек. Только в Свято-Троицкий кафедральный собор приходят около 1,5 тысячи. Объясняется это тем, что пост - это то время, когда люди становятся более дисциплинированными", - сказал Миняйло.

Кроме того, в Великий пост увеличивается количество служб.

Великий пост в 2019 году начнется 11 марта и продлится до 27 апреля включительно.