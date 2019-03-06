Цифрового ТВ-сигнала нет в 42 населенных пунктах Югры

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 6 марта. /ТАСС/. Цифровым телевидением в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре обеспечено 99,6% населения. Вне зоны охвата цифрового телевидения остаются 42 населенных пункта, сообщили в среду ТАСС в департаменте информационных технологий и цифрового развития Югры.

Югра перейдет на цифровое телевещание 3 июня.

"В настоящее время обеспечено цифровым телевидением 99,62% населения Югры. Для граждан доступны первый и второй мультиплексы. Каждый мультиплекс включает в себя 10 бесплатных телеканалов. <…> В автономном округе после строительства мультиплексов вне зоны цифрового покрытия остается 42 населенных пункта", - говорится в сообщении.

Более 50% домохозяйств в этих населенных пунктах уже приобрели спутниковое оборудование, подключив его по льготной цене. Такой возможностью воспользовались жители Березовского, Октябрьского и Кондинского районов Югры. С 1 августа по 31 октября 2018 года они приобрели почти 1,4 тыс. комплектов спутникового оборудования.

"С 1 января по 22 февраля 2019 года в Югре приобретено 167 комплектов спутникового оборудования в рамках предоставления отдельным категориям граждан единовременной компенсации", - уточнили в ведомстве.

Россия в 2019 году полностью перейдет от аналогового к цифровому телевещанию. Переход будет поэтапным: он начался в феврале и займет полгода. С запуском сети цифрового вещания граждане РФ бесплатно получат набор из 20 телеканалов высокого качества, сопоставимый с тем, что раньше предлагалось только в платных пакетах. Для приема цифрового эфирного ТВ нужны дециметровая антенна и телевизор с тюнером DVB-T2, если телевизор старше 2014 года выпуска, то потребуется также цифровая приставка.