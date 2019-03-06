Экипажи Су-34 нанесли ракетно-бомбовый удар по условному противнику в Курганской области

ТАСС, 6 марта. Экипажи десяти фронтовых бомбардировщиков Су-34 авиационного полка Центрального военного округа нанесли ракетно-бомбовый удар по условному противнику на полигоне в Курганской области. Об этом говорится в сообщении, распространенном пресс-службой округа в среду.

"Около 50 авиационных бомб весом по 50 кг и более 100 неуправляемых ракет выпустили экипажи самолетов Су-34 по мишеням, имитирующим бронированную технику и замаскированный командный пункт условного противника. Кроме того, экипажи выполнили элементы сложного пилотажа на малых и предельно малых высотах с огибанием рельефа местности", - говорится в сообщении.

В пресс-службе уточнили, что в учении было задействовано более 10 самолетов, а также около 100 военнослужащих летного и технического состава челябинского авиационного полка.