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Взрыв в жилом доме в Магнитогорске

Власти продлят бесплатную аренду жилья жильцам поврежденного в Магнитогорске дома

Это связано с тем, что пока не готовы результаты экспертизы о том, пригоден ли дом для проживания

ТАСС, 6 марта. Власти Челябинской области приняли решение продлить как минимум на три месяца аренду съемного жилья людям из многоквартирного дома в Магнитогорске, в котором произошло обрушение в декабре прошлого года. Об этом в среду журналистам сообщила пресс-служба главы региона.

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Ранее сообщалось, что 12 января начался демонтаж седьмого и восьмого подъездов дома, так как они не подлежат восстановлению после ЧП. На время демонтажа власти расселяли жильцов подъездов № 5, 6, 9 и 10, а также компенсировали им затраты на аренду жилья. В настоящее время работы завершены, однако нет заключения экспертизы о техническом состоянии дома. Документ готовится и в ближайшее время будет направлено на госэкcпертизу.

"Совершенно очевидно, что надо продлевать договоры аренды людям на второй квартал текущего года. Мы ждем результатов госэкпертизы о том, пригоден ли дом для проживания", - цитирует пресс-служба губернатора Бориса Дубровского.

Взрыв, предположительно, бытового газа привел к обрушению седьмого подъезда десятиэтажного жилого дома в Магнитогорске 31 декабря прошлого года. Круглосуточная поисково-спасательная операция велась четыре дня. Из полуразрушенных квартир седьмого подъезда многоэтажки в первые часы после трагедии были спасены 18 человек, еще шесть человек, в том числе двух детей, сотрудники МЧС спасли при разборе завалов.

В результате обрушения погибли 39 человек, среди них 6 детей.

Теги
РоссияЧелябинская областьВзрыв в жилом доме в Магнитогорске
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