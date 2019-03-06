Подозреваемый во взятке глава Ленинского района Магнитогорска отправлен под домашний арест

ТАСС, 6 марта. Суд в Магнитогорске Челябинской области избрал меру пресечения в виде домашнего ареста главе Ленинского района города Ивану Крылову, обвиняемому во взяточничестве и превышении должностных полномочий. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

"Крылову предъявлено обвинение по ч. 1 ст. 286 ("Превышение должностных полномочий") и ч. 3 ст. 290 ("Получение взятки") УК РФ. Сегодня суд избрал Крылову меру пресечения в виде домашнего ареста", - говорится в сообщении.

По данным прокуратуры, взятку чиновник получил в 2014-2015 годах через посредника от предпринимателя в сумме 149 тыс. рублей. Деньги были переданы за незаконные действия, связанные с выдачей разрешения на использование земли для размещения торгового павильона. Преступление было выявлено сотрудниками ГУ МВД РФ по Челябинской области, они осуществляют оперативное сопровождение уголовного дела.

Магнитогорск - второй по величине город в Челябинской области, в котором расположен Магнитогорский металлургический комбинат. Население - свыше 400 тыс. человек.