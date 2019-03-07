Депутаты Югры смогут не раскрывать доходы родственников "по объективным причинам"

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 7 марта. /ТАСС/. Депутаты думы Ханты-Мансийского автономного округа - Югры (ХМАО - Югра) получили право не раскрывать доходы своих супругов и детей, если это невозможно сделать по объективным причинам. Соответствующие изменения внесены в ст. 5 закона ХМАО о комиссии регионального парламента по контролю за достоверностью сведений о доходах, имуществе, представляемых депутатами, который опубликован в четверг на региональном интернет-портале правовой информации. Закон принят думой ХМАО 28 февраля 2019 года.

"В случае невозможности представления по объективным причинам сведений о доходах, расходах, имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и (или) несовершеннолетних детей депутат думы автономного округа в срок, определенный для подачи указанных сведений, предоставляет в комиссию по контролю соответствующее заявление в порядке, установленном думой автономного округа", - говорится в документе.

Согласно закону, по итогам рассмотрения заявления комиссия должна признать, является ли причина непредставления парламентарием сведений о доходах, расходах и имуществе родственников уважительной. Если причина признается неуважительной, то депутат обязан будет предоставить соответствующие сведения.

По словам зампредседателя комитета по законодательству, вопросам государственной власти и местному самоуправлению окружной думы Алексея Савинцева, закон позволит не предоставлять сведения, когда это сделать проблематично. Например, человек по каким-либо причинам не живет с супругой. "Бывает же такое, что в семье нелады и супруга отказывается предоставлять сведения о своих доходах и расходах. В таком случае депутат сможет заявить, что к сожалению такой возможности, нет и эта тема закрывается", - сказал Савинцев ТАСС, не уточнив, что имеется ввиду под "объективными причинами".

Согласно декларации о доходах за 2017 год (за 2018 еще не опубликована), размещенной на сайте регионального парламента, самым ее состоятельным депутатом стал генеральный директор АО "Дорожно-строительная компания "Автобан" Алексей Андреев, заработавший в 2017 году 375,5 млн рублей. Дума ХМАО шестого созыва была избрана в сентябре 2016 года в составе 38 депутатов.