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Объем средств на поддержку детей-сирот в Свердловской области увеличен до 5,8 млрд рублей

Глава региона Евгений Куйвашев поручил главам муниципалитетов лично отслеживать, чтобы квартиры, которые предоставляются детям, были качественными и благоустроенными

ЕКАТЕРИНБУРГ, 7 марта. /ТАСС/. Объем финансирования для поддержки детей-сирот в Свердловской области увеличен на 15% в 2019 году и составит 5,8 млрд рублей. Средства планируется направить на социализацию и обеспечение жильем выпускников детских домов, сообщает в четверг департамент информационной политики региона.

"В 2018 году на мероприятия в сфере защиты детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, за счет всех источников финансирования направлено более 5 миллиардов рублей. В этом году объем средств увеличен до 5,8 млрд рублей. <…> Основные задачи: работа по социализации выпускников детских домов, обеспечению их жильем и помощь семьям, которые берут сирот под опеку или на воспитание", - говорится в сообщении.

Губернатор Евгений Куйвашев отметил, что к социализации сирот необходимо подключаться главам муниципалитетов, бизнесу, некоммерческим и общественным организациям. Глава региона поручил главам муниципалитетов лично отслеживать, чтобы квартиры, которые предоставляются детям по договорам социального и специализированного найма, были качественными и благоустроенными. "Также глава региона поручил областному Минсоцполитики продумать дополнительный комплекс мер, направленных на популяризацию семейного воспитания ", - указывается в тексте.

Всего к концу 2018 года в Свердловской области 90,5% детей, оставшихся без попечения родителей, воспитывались в приемных семьях, сократилось количество детдомов. По словам заместителя губернатора Павла Крекова, если на начало 2013 года на территории региона работало 120 таких учреждений, то на текущий момент 83 детдома.

Теги
Куйвашев, Евгений ВладимировичРоссияСвердловская область
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