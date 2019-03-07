Объем средств на поддержку детей-сирот в Свердловской области увеличен до 5,8 млрд рублей

ЕКАТЕРИНБУРГ, 7 марта. /ТАСС/. Объем финансирования для поддержки детей-сирот в Свердловской области увеличен на 15% в 2019 году и составит 5,8 млрд рублей. Средства планируется направить на социализацию и обеспечение жильем выпускников детских домов, сообщает в четверг департамент информационной политики региона.

"В 2018 году на мероприятия в сфере защиты детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, за счет всех источников финансирования направлено более 5 миллиардов рублей. В этом году объем средств увеличен до 5,8 млрд рублей. <…> Основные задачи: работа по социализации выпускников детских домов, обеспечению их жильем и помощь семьям, которые берут сирот под опеку или на воспитание", - говорится в сообщении.

Губернатор Евгений Куйвашев отметил, что к социализации сирот необходимо подключаться главам муниципалитетов, бизнесу, некоммерческим и общественным организациям. Глава региона поручил главам муниципалитетов лично отслеживать, чтобы квартиры, которые предоставляются детям по договорам социального и специализированного найма, были качественными и благоустроенными. "Также глава региона поручил областному Минсоцполитики продумать дополнительный комплекс мер, направленных на популяризацию семейного воспитания ", - указывается в тексте.

Всего к концу 2018 года в Свердловской области 90,5% детей, оставшихся без попечения родителей, воспитывались в приемных семьях, сократилось количество детдомов. По словам заместителя губернатора Павла Крекова, если на начало 2013 года на территории региона работало 120 таких учреждений, то на текущий момент 83 детдома.