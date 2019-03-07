"Уральские авиалинии" введут рейс Екатеринбург - Магадан в конце мая 2019 года

ЕКАТЕРИНБУРГ, 7 марта. /ТАСС/. Авиакомпания "Уральские авиалинии" запустит рейс Екатеринбург - Магадан с конца мая 2019 года. Рейс будет организован с посадкой в Якутске, сообщили ТАСС в четверг в пресс-службе авиакомпании.

"Рейс Екатеринбург - Магадан будет запущен с конца мая с посадкой в Якутске", - сказали в пресс-службе. В компании пояснили, что рейс будет осуществляться по понедельникам и четвергам.

"Уральские авиалинии" являются одной из крупнейших российских авиакомпаний, согласно рейтингу Росавиации за январь-ноябрь 2018 года. В 2018 году было перевезено более 9 тыс. пассажиров. География полетов насчитывает более 250 направлений.