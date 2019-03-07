Экспедиция РГО соберет фольклор народов Севера на Ямале и в Югре

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 7 марта. /ТАСС/. Экспедиция Русского географического общества (РГО) планирует проехать за 50 дней около 4 тыс. километров по территории Ямало-Ненецкого и Ханты-Мансийского автономных округов. Во время экспедиции будет собран фольклор малочисленных народов Севера, сообщается на сайте правительства ЯНАО в пятницу.

"8 марта из Нового Уренгоя стартует экспедиция Русского географического общества "На Север". За время экспедиции будет собран фольклор малочисленных народов Севера, снято 30 выпусков о природе, поселках и людях Ямала и Югры", - говорится в сообщении.

Экспедицию РГО возглавит штурман, путешественник, видеооператор Дмитрий Ждан.

Протяженность маршрута около 4 тыс. км. Его путешественники рассчитывают преодолеть за 50 дней и 20 апреля вернуться в Новый Уренгой. За это время они, в частности, посетят города Надым, Салехард, Лабытнанги, Шурышкары, Березово, Нягань, Ханты-Мансийск, Нефтеюганск, Сургут, Когалым, Муравленко.

За путешествием смогут наблюдать все желающие. В онлайн- дневнике на сайте экспедиции будут публиковаться фотографии, видеоролики и текстовые заметки.