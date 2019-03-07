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Кабмин Свердловской области предложил перейти на новую схему расчета налога на имущества

Налог на имущество физических лиц предлагается рассчитывать исходя из реальной кадастровой стоимости объекта, а не инвентаризационной

ЕКАТЕРИНБУРГ, 7 марта. /ТАСС/. Правительство Свердловской области с 1 января 2020 года предложило депутатам регионального Законодательного собрания принять новый порядок начисления налога на имущество физических лиц, исходя из кадастровой стоимости объектов, говорится в сообщении пресс-службы Заксобрания в четверг.

"Свердловская область переходит на оценку недвижимости физических лиц исходя из кадастровой стоимости с 1 января 2020 года", - процитировали главу комитета Заксобрания по бюджету, финансам и налогам Владимира Терешкова.

По его словам, на ближайшем заседании регионального парламента этот законопроект будет вынесен на рассмотрение депутатов сразу в трех чтениях.

Налог на имущество физических лиц исходя из его приближенной к реальной кадастровой стоимости, а не инвентаризационной начал рассчитываться в ряде регионов России с 2015 года. Речь идет о налогах, которые граждане платят за квартиры, дома, гаражи, машиноместа и строящееся жилье.

Федеральным законодательством установлено, что с 2020 года при расчете налога на имущество по всей стране будет использоваться только кадастровая стоимость.

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