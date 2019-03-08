Более 150 человек приняли участие в шествии в честь 8 Марта в Екатеринбурге

ЕКАТЕРИНБУРГ, 8 марта. /ТАСС/. Шествие с шуточными лозунгами и плакатами (монстрация) прошло в центре Екатеринбурга в Международный женский день, в нем приняли участие более 150 человек. Об этом в пятницу ТАСС сообщил руководитель Свердловского регионального отделения Молодой гвардии Единой России Артем Николаев.

"Мы прошли по пешеходной улице Екатеринбурга - улице Вайнеров, всего нас было более 150 человек, в основном студенты и молодые люди. В руках мы несли плакаты с поздравлениями, были и шуточные плакаты "Мама, я надел шапку", "Дорогая, я помыл пол" и "Спасибо, теперь я знаю, куда мне тратить деньги". Девушки, ради которых все и затевалось, воспринимали нас позитивно - фотографировались с нами и обнимались", - рассказал Николаев.

Он добавил, что волонтеры также провели акцию "Вам, любимые!", в ходе которой раздали цветы. "Всего мы вручили около 500 тюльпанов", - уточнил Николаев.

Цветы женщинам вручили и военные Центрального военного округа. "На проспекте Ленина военные дарили цветы девушкам, которые были очень рады такому необычному подарку", - говорится в сообщении пресс-службы округа.