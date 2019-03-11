Около 500 юниоров выступили на первенстве России по дзюдо в Екатеринбурге

ЕКАТЕРИНБУРГ, 11 марта. /ТАСС/. Около 500 юниоров из регионов России выступили в Екатеринбурге на молодежном первенстве России по дзюдо. Соревнования проходили с 8 по 10 марта, сообщил в понедельник в департамент информационной политики Свердловской области.

"Порядка 500 спортсменов со всей страны приехали в Екатеринбург, чтобы побороться за награды юниорского первенства России, которое прошло в праздничные выходные на татами Международного выставочного центра "Екатеринбург-Экспо". <…> За три дня соревнований были разыграны 14 комплектов наград", - говорится в сообщении.

В соревновании приняли участие спортсмены разных весовых категории. По итогам турниров два спортсмена от Свердловской области завоевали две бронзовых награды. Это Иван Долгих (до 60 килограммов) и Екубжон Назиров (до 90 килограммов).

По данным Федерации дзюдо России, среди юниоров больше всего золотых наград получили спортсмены из Северной Осетии: Армен Тадевосян (до 66 килограммов), Олег Шевченко (до 73 килограммов) и Алан Дигуров (более 100 килограммов). Среди юниорок больше всего побед одержали представительницы Самарской области: Марьям Есеркеева (до 48 килограммов) и Дилбара Салкарбек (до 57 килограммов).

С 15 по 17 марта в Екатеринбурге состоится более крупное соревнование по дзюдо. Международный турнир серии "Большой шлем" в третий раз пройдет во Дворце игровых видов спорта. За три дня соревнований разыграют 14 комплектов наград. В 2019 году заявки на турнир подали 430 атлетов из 54 стран.