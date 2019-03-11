Ural Music Night 2019 пройдет на ста площадках в Екатеринбурге

МОСКВА, 11 марта. /ТАСС/. Пятый Международный музыкальный фестиваль Ural Music Night 2019 пройдет 28 июня на более чем ста площадках. Об этом сообщил в понедельник директор смотра Евгений Горенбург на пресс-конференции в ТАСС в режиме телемоста Москва - Екатеринбург.

"Концепция нашего фестиваля проста: музыка - это универсальный язык, и какая музыка ни звучала бы - она интересна. И все это возможно только в нашем любимом городе Екатеринбурге, потому что в пределах трех километров можно сделать более ста площадок. <..> И в этом году у нас будет больше ста площадок", - отметил Горенбург, уточнив, что новые площадки могут появиться возле Храма на Крови и на стадионе "Центральный", принимавшем чемпионат мира по футболу в 2018 году.

По словам музыканта, особенностью города является также то, что каждый седьмой житель Екатеринбурга владеет каким-то музыкальным инструментом. "Это много, когда в полуторамиллионном городе каждый седьмой может профессионально оценивать процесс", - сказал он.

Организаторы анонсировали широкий жанровый диапазон: от классики до хип-хопа. "Мы хотим классику вывести на главную площадь нашего города", - сообщил Горенбург. "В Екатеринбурге я буду играть уже не в первый раз и вижу, что город на глазах меняется в лучшую сторону. В городе прекрасная классическая школа, в том числе альтовая", - заметил альтист Сергей Полтавский.

Фронтмен Therr Maitz Антон Беляев, участник прошлого фестиваля и хедлайнер будущего, заявил, что был поражен масштабом Ural Music Night. "Перед выступлением я решил проехать по городу, и это было проблематично, потому что я постоянно слышал какую-то музыку и выбегал из машины, чтобы пообщаться со знакомыми музыкантами. Я человек достаточно искушенный, бывал на многих фестивалях и в России, и за рубежом, но мне казалось, что я был на самом мощном из возможных действе", - признался он.

Гостей Ural Music Night ждут световые инсталляции, воздушные шары, специальная площадка для самых юных слушателей, которая будет связана с единственной в стране детской филармонией, а также акция "Светает", в рамках которой участники фестиваля ловят зеркалами первые лучи солнца под песню "Солнце взойдет". Сейчас идут переговоры об участии в ней группы Brainstorm.

О фестивале

Ural Music Night ("Уральская ночь музыки") - крупнейший в России однодневный музыкальный фестиваль. В 2018 году фестиваль посетили около 200 тыс. человек, мероприятие вышло на международный уровень, на ста его площадках выступили 2 тыс. музыкантов из 20 стран. Проект Ural Music Night стал лауреатом премии bema! - 2018 в номинации "Лучший проект, проводимый не в Москве".