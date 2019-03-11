Свердловская область планирует в 2019 году разместить гособлигации на 6 млрд рублей

ЕКАТЕРИНБУРГ, 11 марта. /ТАСС /. Правительство Свердловской области планирует в 2019 году разместить на Московской бирже серию государственных облигаций на сумму 6 млрд рублей, чтобы привлечь средства на покрытие дефицита регионального бюджета и погашение долговых обязательств, сообщили в понедельник ТАСС в пресс-службе регионального Министерства финансов.

"В 2019 году заложено 6 млрд рублей заимствований, но сумма может измениться в зависимости от потребностей региона", - сказали в пресс-службе. Предварительно, речь идет об одном выпуске государственных ценных бумаг, дата размещения пока не определена.

На сегодняшний день в обращении находятся гособлигации Свердловской области трех выпусков на общую сумму 20 млрд рублей. Все ценные бумаги размещены на 8 лет, средневзвешенная ставка купона по ним составляет 8,47% годовых. Держателями облигаций являются банки, управляющие и инвестиционные компании, а также физические лица.

Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) 6 марта повысило прогноз по кредитному рейтингу Свердловской области со "стабильного" на "позитивный", а также подтвердило рейтинги кредитоспособности региона и его облигаций на уровне А(RU). Повышение прогноза обусловлено ожиданием изменения структуры бюджетных расходов и ростом собственной ликвидности бюджета региона.