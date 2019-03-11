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Более 1,6 тыс. пожилых жителей Среднего Урала обучили работе на компьютере за два года

Участников бесплатных курсов учат пользоваться интернетом, получать полезную для себя информацию, работать с порталом государственных услуг и социальными сетями

ЕКАТЕРИНБУРГ, 11 марта. /ТАСС/. Более 1600 пожилых жителей Свердловской области прошли бесплатные курсы компьютерной грамотности в библиотеках региона за последние два года. Таким образом количество консультаций с 2016 года выросло в семь раз. Об этом говорится в сообщении, распространенном в понедельник Министерством культуры Свердловской области.

"Если в 2016 году консультации получили 223 человека, то в 2018 году эта цифра выросла в семь раз. Таким образом специалистами библиотек были проведены консультации для более чем 1600 свердловчан", - говорится в релизе.

Во время занятий пожилые люди учатся пользоваться интернетом, получать полезную для себя информацию, работать с порталом государственных услуг и социальными сетями. Занятия проходят по предварительной записи.

Сотрудники библиотек учитывают индивидуальные особенности пожилых людей. Так, например, в библиотеках установлены программы синтеза речи для инвалидов по зрению.

Работа по повышению компьютерной грамотности ведется на базе первого в России Инновационного культурного центра, созданного в Первоуральске. Для того, чтобы попасть на занятия, нужно зарегистрироваться, а затем выбрать наиболее интересные для себя направления. За 2018 год обучение компьютерной грамотности на базе ИКЦ прошли более 4,5 тыс. свердловчан пожилого возраста.

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