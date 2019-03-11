Более 1,2 тыс. человек из УрФО примут участие в молодежном форуме "Утро" в 2019 году

ТАСС, 11 марта. Более 1,2 тыс. человек из всех шести регионов Уральского федерального округа (УрФО) примут участие в молодежном форуме "Утро" в 2019 году. Он пройдет на базе Тюменского президентского кадетского училища, сообщила в понедельник пресс-служба форума.

"Форум уральской молодежи "Утро-2019" пройдет в две смены, первая - с 20 по 25 июня, вторая - с 25 по 30 июня. Его площадкой, как и в 2015 году, станет Тюменское президентское кадетское училище, которое примет 1230 молодых людей из шести регионов УрФО и 50 человек из других регионов России", - говорится в сообщении.

В тексте указано, что в 2019 году появится три новые образовательные площадки: для членов профсоюзов, для представителей IT-сферы и для урбанистов. Останутся и традиционные площадки для экологов, предпринимателей и других. Также на форуме пройдет грантовый конкурс, где лучшие социально значимые проекты получат поддержку. Кроме того, в 2019 году на форуме расположится "Арт-деревня", в которой участники форума смогут ознакомиться с биографиями знаменитых жителей Урала.

Форум "Утро" проходит пройдет в девятый раз. Учредителями форума выступили аппарат полномочного представителя президента РФ в УрФО, правительства Курганской, Свердловской, Тюменской, Челябинской областей, Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого автономных округов при поддержке Федерального агентства по делам молодежи РФ.