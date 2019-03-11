Поврежденный из-за взрыва дом в Магнитогорске признан пригодным для проживания

Ранее сообщалось, что 12 января начался демонтаж седьмого и восьмого подъездов дома, так как они не подлежат восстановлению после обрушения. На время демонтажа власти расселяли жильцов подъездов № 5, 6, 9 и 10, а также компенсировали им затраты на аренду жилья. 6 марта власти Челябинской области приняли решение продлить как минимум на три месяца аренду съемного жилья.

ЧЕЛЯБИНСК, 11 марта. /ТАСС/. Уцелевшие подъезды дома в Магнитогорске Челябинской области, где 31 декабря 2018 года после взрыва произошло обрушение, признаны экспертизой безопасными для дальнейшего проживания. Об этом в понедельник сообщили в пресс-службе мэрии города.

"Получены документы по инженерно-строительной экспертизе технического состояния дома № 164 по проспекту Карла Маркса, проводимой АО "Магнитогорский гипромез". В заключении значится, что конструкции находятся в работоспособном состоянии, а здание пригодно для дальнейшего проживания", - говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что следующим шагом станет передача документов на государственную экспертизу, выдача заключения запланирована на 25 марта. "Если госэкспертиза утвердит заключение, выданное экспертной организацией, то будут выполнены мероприятия по капитальному ремонту и благоустройству дворовой территории домов № 164 и № 164/6 по проспекту Карла Маркса. В настоящий момент продолжается подготовка проектно-сметной документации. Окончательное решение будет озвучено до 1 апреля на заседании межведомственной комиссии", - уточнили в пресс-службе.

Взрыв, предположительно, бытового газа привел к обрушению седьмого подъезда десятиэтажного жилого дома в Магнитогорске 31 декабря прошлого года. Круглосуточная поисково-спасательная операция велась четыре дня. Из полуразрушенных квартир седьмого подъезда многоэтажки в первые часы после трагедии были спасены 18 человек, еще шесть человек, в том числе двух детей, сотрудники МЧС спасли при разборе завалов.

В результате обрушения погибли 39 человек, среди них шесть детей.

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