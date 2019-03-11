Около тысячи военных приняли участие в ночных учениях уральской танковой дивизии

ЕКАТЕРИНБУРГ, 11 марта. /ТАСС/. Ночные двухсторонние учения с боевой стрельбой подразделений уральской танковой дивизии Центрального военного округа завершились в Челябинской области, в них приняли участие более тысячи военных. Об этом говорится в сообщении, распространенном пресс-службой округа в понедельник.

"В ходе учения батальонные тактические группы отработали ведение ночного боя в обороне, особенностью которого является умение командиров в ограниченной видимости при помощи приборов ночного видения определить противника, совершать маневр с основой на запасную позицию, а также управлять приданной артиллерией для подсветки цели и нанесения огневого удара", - говорится в сообщении.

В маневрах было задействовано около тысячи военнослужащих и более 200 единиц бронетехники и артиллерии, уточнили в округе.

В пресс-службе добавили, что стрельба велась штатными артиллерийскими боеприпасами, а также крупнокалиберными пулеметами по мишеням, имитирующим бронированную технику условного противника. При выполнении огневых задач танкисты отработали слаженность действий экипажей при ведении высокоманевренного боя.

Гвардейская Витебско-Новгородская дважды Краснознаменная танковая дивизия была сформирована в составе Центрального военного округа в конце 2016 года. Ее части дислоцированы на территории Челябинской и Свердловской областей. Соединение получило на вооружение современные модификации танков Т-72 и новейшие бронетранспортеры БТР-82А.