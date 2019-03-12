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Мэрия Екатеринбурга проверит на соответствие законодательству назначение замглавы города

По данным СМИ, прокуратура нашла нарушения закона "О муниципальной службе" в назначении Анатолия Гагарина
Анатолий Гагарин ТАСС
Описание
Анатолий Гагарин
© ТАСС

ЕКАТЕРИНБУРГ, 12 марта. /ТАСС/. Мэрия Екатеринбурга проведет проверку в отношении заместителя главы города по вопросам внутренней и информационной политики Анатолия Гагарина. Об этом говорится в сообщении, распространенном во вторник пресс-службой горадминистрации.

Ранее СМИ писали, что прокуратура города нашла нарушения закона "О муниципальной службе" в назначении Гагарина на должность в администрации. После этого он якобы написал заявление об увольнении, но затем отозвал его.

"В соответствии с законодательством, при обращении граждан или организаций проводится стандартная процедура проверки. По окончании проверки ее результаты будут сообщены всем представителям СМИ", - говорится в заявлении.

Гагарин с 2003 по 2006 год работал консультантом в департаменте внутренней политики администрации губернатора Свердловской области, затем руководителем уральского отделения Фонда развития гражданского общества. Также Гагарин был директором Института политических исследований и гуманитарных проектов и заместителем председателя Общественной палаты Свердловской области.

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