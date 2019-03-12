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Выставка "Сирийский перелом" с изъятым у террористов трофейным оружием прибыла на Урал

Из Челябинска поезд с экспонатами отправится в Тюмень
Автомобиль HMMWV M115 Сергей Карпухин/ТАСС
Описание
Автомобиль HMMWV M115
© Сергей Карпухин/ТАСС

ЧЕЛЯБИНСК, 12 марта. /ТАСС/. Железнодорожный состав с передвижной выставкой трофейного оружия, техники и оборудования, изъятых у террористов во время операции РФ в Сирии, прибыл во вторник в Челябинск, сообщили журналистам в пресс-службе Центрального военного округа (ЦВО).

"Во время проведения специальных операций в Сирийской Арабской Республике более 2,5 тысячи военнослужащих округа награждены государственными наградами и свыше 4 тысяч наградами Минобороны РФ. Представители Вооруженных сил России защищают мир и безопасность страны от фанатично-настроенных террористов на дальних подступах к нашим рубежам. Дорогие друзья, для вас открыты все выставочные площадки, экскурсии проведут те, кто непосредственно участвовал в специальных операциях в Сирии", - сказал командующий войсками ЦВО генерал-полковник Александр Лапин.

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Всего в составе 20 вагонов. На выставке представлено более 500 трофеев из Сирии, на платформах уникального состава установлены образцы военной техники боевиков. Например, танк советского производства Т-55МВ, боевая машина пехоты турецкого производства ACV-15, бронированный штурмовой автомобиль YPG EAGLE HEAD курдских вооруженных формирований, а также самоходный минный трал Aardvark JSFU, "джихад-мобиль".

Перед прибытием поезда на вокзале состоялся торжественный концерт с участием творческих коллективов города. Кроме того, начал работу мобильный пункт отбора на военную службу по контракту.

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Прибывший поезд пробудет в Челябинске два часа и далее направится в другие города России. Акция проводится в 18 крупных городах Центрального военного округа, следующая остановка - Тюмень.

Ранее сообщалось, что более 8 тысяч военнослужащих ЦВО получили опыт в Сирии.

О выставке

Военно-патриотическая акция "Сирийский перелом" проводится Министерством обороны РФ, она стартовала 23 февраля, завершится акция 27 апреля в военно-патриотическом парке "Патриот" в Московской области. Поезду предстоит пройти более 28 тысяч километров, сделать остановки в 60 городах России.

Теги
СирияРоссияТюменская областьЧелябинская областьЛапин, Александр Павлович
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