Выставка "Сирийский перелом" с изъятым у террористов трофейным оружием прибыла на Урал

Из Челябинска поезд с экспонатами отправится в Тюмень

ЧЕЛЯБИНСК, 12 марта. /ТАСС/. Железнодорожный состав с передвижной выставкой трофейного оружия, техники и оборудования, изъятых у террористов во время операции РФ в Сирии, прибыл во вторник в Челябинск, сообщили журналистам в пресс-службе Центрального военного округа (ЦВО). "Во время проведения специальных операций в Сирийской Арабской Республике более 2,5 тысячи военнослужащих округа награждены государственными наградами и свыше 4 тысяч наградами Минобороны РФ. Представители Вооруженных сил России защищают мир и безопасность страны от фанатично-настроенных террористов на дальних подступах к нашим рубежам. Дорогие друзья, для вас открыты все выставочные площадки, экскурсии проведут те, кто непосредственно участвовал в специальных операциях в Сирии", - сказал командующий войсками ЦВО генерал-полковник Александр Лапин.

Всего в составе 20 вагонов. На выставке представлено более 500 трофеев из Сирии, на платформах уникального состава установлены образцы военной техники боевиков. Например, танк советского производства Т-55МВ, боевая машина пехоты турецкого производства ACV-15, бронированный штурмовой автомобиль YPG EAGLE HEAD курдских вооруженных формирований, а также самоходный минный трал Aardvark JSFU, "джихад-мобиль". Перед прибытием поезда на вокзале состоялся торжественный концерт с участием творческих коллективов города. Кроме того, начал работу мобильный пункт отбора на военную службу по контракту.

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