Около 1 тыс. свердловских поселений не введены в электронную систему учета продуктов АПК

ЕКАТЕРИНБУРГ, 12 марта. /ТАСС/. Около тысячи населенных пунктов Свердловской области не смогли зарегистрироваться в системе "Меркурий", предназначенной для электронной сертификации поднадзорных государственному ветеринарному надзору грузов, из-за отсутствия подключения к интернету. Об этом во время встречи с журналистами в пресс-центре ТАСС рассказал начальник отдела госнадзора за обеспечением здоровья животных, безопасностью продукции животного происхождения и лабораторного контроля, старший государственный ветеринарный инспектор Свердловской области Игорь Стрельцов.

"Перечень территорий, в которых отсутствует доступ к интернету, уже сформирован. В Свердловской области 980 населенных пунктов, которые не могут подключиться к системе электронной сертификации из-за отсутствия интернета. Местные предприниматели продолжают работать с бумажными документами. Такая возможность допускается Минсельхозом России", - рассказал Стрельцов, отвечая на вопрос корреспондента ТАСС.

Таким образом, на сегодняшний день из-за отсутствия интернета к системе "Меркурий" не могут подключиться около 5% всех населенных пунктов Свердловской области.

В 2018 году в системе "Меркурий" зарегистрировались более 4,6 тыс. предприятий Свердловской области. Все жалобы, связанные со сбоями в работе системы, решаются в рабочем режиме. "Сбои бывают примерно раз в месяц. В каждом учреждении ветеринарии есть администратор, который обладает правом доступа. Он может исправлять все огрехи в ручном режиме", - добавил Стрельцов.

Система "Меркурий" заработала в России с 1 июля 2018 года. С этого времени сельскохозяйственное сырье, некоторые готовые продукты животного происхождения и некоторые злаки должны сопровождаться электронными ветеринарными сертификатами. В систему заносятся сведения о производимой, перемещаемой и реализованной на территории России животноводческой продукции.