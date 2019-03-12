Форум глав городов мира пройдет в Екатеринбурге осенью 2019 года

ЕКАТЕРИНБУРГ, 12 марта. /ТАСС/. Международный форум, на который приедут главы городов, представители власти и различные эксперты со всего мира, пройдет в Екатеринбурге осенью 2019 года во Всемирный день городов. Об этом сообщил на своей официальной странице в Instagram губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.

"Решено, что осенью 2019 года в Екатеринбурге пройдет главное мероприятие Всемирного дня городов, который проводится под эгидой ООН. <…> Всемирный День городов отмечается 31 октября. В этот день в Екатеринбург прилетят представители городов со всего мира: мэры, министры, сотрудники национальных и региональных органов власти, эксперты и журналисты. Это будет большой международный "форум городов", который проводится под общим лозунгом "Лучше город - лучше жизнь", - написал он.

Куйвашев отметил, что в это время в городе также будет проходить международный форум высотного и уникального строительства "100+". "Важно и то, что представители других муниципалитетов Свердловской области смогут пообщаться с руководителями ведущих городов мира, познакомиться с их опытом и практиками, завязать новые контакты, найти побратимов", - добавил губернатор.

Праздник отмечается с 2014 года. Соответствующую резолюцию утвердила Генассамблея ООН в 2013 году. В предыдущие годы главные события проходили в Шанхае, Милане, Кито и Ливерпуле.