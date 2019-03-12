Ученые Урала работают над технологией извлечения золота из техногенных отходов

ЕКАТЕРИНБУРГ, 12 марта. /ТАСС/. Ученые Уральского государственного горного университета (УГГУ) в рамках исследования, поддерживаемого грантом Российского фонда фундаментальных исследований (РФФИ), разрабатывают технологию извлечения дисперсного золота из техногенных отходов. Об этом сообщил во вторник ТАСС заведующий кафедрой химии УГГУ, доктор технических наук Алексей Амдур.

"Направление, в котором мы сейчас работаем и которое финансирует РФФИ, связано с переработкой техногенных отходов, которых имеется большое количество. В рамках этого направления мы занимаемся извлечением очень мелкого, дисперсного золота и платины. В настоящий момент работы ведутся над тем, чтобы вовлечь в активный оборот те драгоценные металлы, которые сейчас не используются", - сказал Амдур.

Технология, над которой работают ученые, позволяет укрупнять мелкие частицы золота в процессе нагрева, после чего их можно извлечь уже известными методами, пояснил он.

По словам ученого, порядка 60% золота в земной коре существует в раздробленном состоянии. Драгоценный металл, который находится в техногенных отходах, "уходит в отвал". "Сейчас извлечение золота в этом состоянии не осуществляется ни в России, ни в мире в целом", - добавил завкафедрой.

"Мы находимся на стадии научных основ этих технологий. Дальше мы выберем отходы, которых бывает много, например, от деятельности ТЭС, металлургических предприятий, и будем рассматривать методы промышленного производства концентрата, содержащего золото", - сказал Амдур.

Уральский государственный горный университет учрежден в 1914 году как Екатеринбургский горный институт, который стал первым высшим учебным заведением на Урале. За 100 лет своей деятельности вуз подготовил для работы на горнодобывающих и геологоразведочных предприятиях, в научно-исследовательских и проектно-конструкторских институтах отрасли более 100 тыс. горных инженеров, трудом которых создавался Уральский горнопромышленный комплекс. В 2019 году университету исполнится 105 лет.