Конкурсная комиссия выберет не менее двух кандидатов на должность главы Кургана к 4 апреля

ЕКАТЕРИНБУРГ, 12 марта. /ТАСС/. Конкурс на должность главы Кургана завершится 4 апреля, когда конкурсная комиссия представит на голосование депутатов городской думы не менее двух кандидатов либо объявит о проведении повторного конкурса. Об этом во вторник сообщили журналистам в пресс-службе курганской мэрии.

Ранее сообщалось, что глава Кургана Сергей Руденко досрочно сложил полномочия на внеочередном заседании городской думы. До вступления в должность нового мэра исполняющим полномочия назначен зампредседателя гордумы Игорь Прозоров.

"Итоговое заседание конкурсной комиссии состоится 4 апреля. На нем комиссия по результатам конкурса представит не менее двух кандидатов на должность главы города, по которым депутаты будут проводить голосование. Либо конкурс будет признан не состоявшимся, тогда дума Кургана будет принимать решение о проведении повторного конкурса тем же составом конкурсной комиссии", - сказали в пресс-службе.

Согласно положению о порядке проведения конкурса по отбору кандидатур на должность главы Кургана, конкурсная комиссия будет состоять из восьми человек - четверо будут выбраны из числа кандидатов, представленных врио губернатора Курганской области Вадимом Шумковым, еще четверо - из числа кандидатов, утвержденных гордумой Кургана.

"Конкурс пройдет в два этапа. На первом конкурсная комиссия оценит кандидатов на основании представленных документов. А на втором этапе будет проведено собеседование, в ходе которого комиссия оценит представленные кандидатами программы первоочередных мероприятий по социально-экономическому развитию города", - уточнили в пресс-службе.