Снижение тарифов за вывоз ТКО в Свердловской области составит от 10 до 30%

ЕКАТЕРИНБУРГ, 12 марта. /ТАСС/. Тарифы за вывоз твердых коммунальных отходов (ТКО) в Свердловской области снизятся от 10 до 30%. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте Министерства энергетики и ЖКХ региона.

Ранее сообщалось, что глава региона поручил проработать вопрос снижения тарифов. На данный момент в Свердловской области ведут деятельность три региональных оператора по вывозу мусора - "Спецавтобаза", "Экосервис" и "Рифей". Для каждого из них установлен максимальный уровень тарифов - от 697,76 рублей до 845,87 рублей за кубометр мусора.

"В результате мер, принимаемых федеральными и региональными органами власти, плата за услугу по обращению с ТКО для жителей Среднего Урала может снизиться от 10% до 30%", - говорится в сообщении.

По данным министра энергетики и ЖКХ региона Николая Смирнова, ежемесячные платежи сократятся не менее, чем на 12 рублей на человека. Для этого будут приняты льготы для регоператоров, новая методика расчета тарифов потребления. Согласно ей, рассчитываться тариф будет для каждой категории жителей отдельно.

С 1 января в России стартовала так называемая мусорная реформа, в рамках которой ответственность за обращение с отходами перешла от мелких компаний к крупным региональным операторам. Были установлены новые тарифы на вывоз отходов, которые должны обеспечить окупаемость работы операторов.