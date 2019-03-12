В Тюменской области в 2019 году запустят проект по обучению школьников волонтерству

ЕКАТЕРИНБУРГ, 12 марта. /ТАСС/. Региональный комплексный проект "Школа волонтера" по обучению волонтерской деятельности подростков от 14 лет начнет работу в Тюменской области в 2019 году в рамках нацпроекта "Образование". Об этом говорится в сообщении, распространенном во вторник департаментом физической культуры, спорта и дополнительного образования региона.

Согласно нацпроекту, численность школьников и студентов, вовлеченных в общественную и волонтерскую деятельность в России, должна достичь 8,8 млн человек в 2024 году. В 2018 году этот показатель был на уровне 1,8 млн человек.

"Региональный комплексный проект "Школа волонтера - 2019" стартует в Тюменской области в марте и будет реализован в пять этапов. В Тобольске, Ишиме, Заводоуковске и Тюмени для детей в возрасте от 14 лет, желающих принимать участие в добровольческой деятельности или уже ставших волонтерами будут организованы зональные школы. Участникам предстоит пройти командные соревнования в рамках деловых игр и коммуникативных сессий", - говорится в сообщении.

В тексте указано, что в апреле волонтеры разработают свои проекты. Помогать в их реализации и продвижении будут сотрудники и лидеры опорных центров добровольчества. Также с апреля по август школьники смогут дистанционно изучать опыт добровольцев различных направлений. Кроме того, участники узнают о возможностях финансирования проектов.

Всего на реализацию нацпроекта "Образование" планируется потратить 784,5 млрд рублей, из них на проект "Современная школа" - 295,1 млрд рублей. Из федерального бюджета будет направлено 723,3 млрд рублей, из бюджетов субъектов РФ - 45,7 млрд рублей, из внебюджетных источников - 15,4 млрд рублей.